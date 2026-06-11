Россия и Германия вместе могли бы сформировать мощную экономическую силу, заявил в интервью газете Berliner Zeitung глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, для обеих стран будет выгодно восстановить связи.

Германия и Россия вместе могли бы сформировать одну из мощнейших экономических сил, которая когда-либо существовала в мире, если бы они сотрудничали, — подчеркнул он.

Дмитриев отметил, что сочетание немецких технологий и российских ресурсов создало бы могущественный тандем. При этом он добавил, что за последнее время Западом было приложено немало усилий, чтобы разделить два государства. Глава РФПИ напомнил, что из-за отказа от поставок российских энергоносителей энергия в Германии для промышленных предприятий стала обходиться на 30-40% дороже.

Ранее Дмитриев выразил надежду, что Европа займет более реалистичную позицию по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что позиция России ясна и неизменна, и отметил, что взгляды европейцев начали меняться к лучшему.