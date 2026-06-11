Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 10:41

В Госдуме предложили упростить способ уведомления о смене места жительства

Депутат Афонин предложил разрешить делать прописку через «Госуслуги»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следует разрешить россиянам менять прописку через «Госуслуги», заявил «Газете.Ru» депутат фракции КПРФ в Госдуме, первый заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин. Он отметил, что процедура оформления регистрации по месту пребывания считается трудоемкой и требует сбора документов.

Мы предлагаем сделать так, чтобы не нужно было собирать никакие бумажки, выпрашивать согласие собственников жилья, идти в подразделение МВД или в МФЦ. Будет достаточно просто уведомить МВД о своем временном месте жительства через «Госуслуги» и все, — рассказал Афонин.

Депутат подчеркнул, что многие россияне вынуждены уезжать работать в другие регионы из-за различий в зарплатах. По его словам, в соответствии с законодательством граждане России обязаны регистрироваться по месту пребывания, если находятся там более 90 дней.

Ранее в России с 1 мая усложнилась процедура снятия граждан с регистрационного учета. Теперь лишить прописки можно будет только при наличии судебного решения о фиктивной регистрации.

Власть
депутаты
Госуслуги
регистрации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожарный поезд привлекут к тушению возгорания в Новосибирске
На ЗАЭС раскрыли, нарушали ли ВСУ «режим тишины»
МЧС раскрыло площадь пожара на производстве в Новосибирске
Раскрыто ключевое значение освобожденной Охримовки
В России назвали кощунством осквернение мемориала героям ВОВ в Гюмри
Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море
ВС России сбили почти 800 дронов и три «Нептуна» в зоне СВО за сутки
ВС России освободили село под Харьковом
МО РФ сообщило о масштабных ударах по инфраструктуре ВСУ
ВСУ потеряли за сутки более 1,2 тыс. военных
Продавали чужое и снимали свое: отец и дочь снабжали педофилов роликами
Педиатр перечислил главные признаки теплового удара у ребенка
Памфилова раскрыла, как обстояли дела с нарушениями на выборах в Армении
Российские «Герани» нанесли сокрушительный удар по складу БПЛА ВСУ
Бастрыкин запросил доклад о «вейповом» похищении мальчика в Кузбассе
Российские военные освободили населенный пункт Роскошное
Стало известно, почему Евросоюз решил лишить Каю Каллас полномочий
В окружении Буйнова высказались о его здоровье
В Новосибирске загорелся склад завода по производству электрооборудования
Фото бензовозов в российском регионе приравняли к пособничеству диверсиям
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.