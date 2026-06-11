В Госдуме предложили упростить способ уведомления о смене места жительства

Следует разрешить россиянам менять прописку через «Госуслуги», заявил «Газете.Ru» депутат фракции КПРФ в Госдуме, первый заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин. Он отметил, что процедура оформления регистрации по месту пребывания считается трудоемкой и требует сбора документов.

Мы предлагаем сделать так, чтобы не нужно было собирать никакие бумажки, выпрашивать согласие собственников жилья, идти в подразделение МВД или в МФЦ. Будет достаточно просто уведомить МВД о своем временном месте жительства через «Госуслуги» и все, — рассказал Афонин.

Депутат подчеркнул, что многие россияне вынуждены уезжать работать в другие регионы из-за различий в зарплатах. По его словам, в соответствии с законодательством граждане России обязаны регистрироваться по месту пребывания, если находятся там более 90 дней.

Ранее в России с 1 мая усложнилась процедура снятия граждан с регистрационного учета. Теперь лишить прописки можно будет только при наличии судебного решения о фиктивной регистрации.