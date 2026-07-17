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17 июля 2026 в 11:00

Депутат заявил о незаконности кадровых перестановок Зеленского

Депутат Гончаренко: решение Зеленского о смене министра обороны нарушает закон

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский не имеет законного права самостоятельно назначать Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны страны, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По мнению парламентария, подобные кадровые решения лежат исключительно в плоскости полномочий кабинета министров, а не главы государства.

Безумный день продолжается. Зеленский не может никому поручить быть исполняющим обязанности министра обороны, потому что это может сделать только кабмин. Но все равно поручил Хмаре быть и. о. Теперь (Сергей) Корецкий, как премьер-министр, должен назначить и. о. Хмару, — пишет депутат.

Нардеп пояснил, что теперь для юридического оформления этого шага главе правительства Сергею Корецкому придется выносить соответствующее кадровое решение. Гончаренко также добавил, что президент в дальнейшем планирует официально предложить кандидатуру Хмары на пост полноценного руководителя оборонного ведомства. Однако на данный момент этот важный шаг со стороны офиса президента все еще не был предпринят. В завершение депутат резюмировал, что украинскому лидеру необходимо срочно подарить экземпляр конституции.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что перемены при украинском президенте невозможны, поскольку ему нужны коррупция и автократия. По ее словам, глава государства был предназначен для хаоса, а те, кто хочет изменений и попадает в его правительство, уходят либо сами, либо вынужденно.

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