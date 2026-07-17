Прокуратура Украины показала выжженную землю на месте склада в Вишневом Появились кадры последствий взорванного склада в Вишневом на Украине

Прокуратура Украины показала кадры последствий взрыва на складе с оружием в Вишневом в Киевской области. На записи можно увидеть полностью разрушенное здание, к которому примыкает территория с выжженной землей, и огромную воронку.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что боеприпасы хранились в жилой застройке. По его словам, взорвавшийся склад под Киевом принадлежал «Укроборонпрому», и пообещал, что в компании последуют увольнения.

До этого Верховной рады Игорь Мосийчук подтвердил уничтожение военного предприятия «Визар», занимающегося ремонтом зенитных ракетных систем ВСУ. По его словам, производственная площадка получила повреждения в результате взрыва на складе боеприпасов в Вишневом.

Также на Украине арестовали генерального директора оборонного предприятия и его заместителя за хранение боеприпасов рядом с жилой застройкой в Вишневом. Генпрокурор Руслан Кравченко рассказал, что большое количество боеприпасов хранилось в помещениях, которые категорически не соответствовали требованиям безопасности и не имели необходимых разрешений.