В Киеве сообщили о размещении склада с оружием в жилом районе

В Киеве сообщили о размещении склада с оружием в жилом районе Зеленский признал, что склад с оружием в Вишневом разместили в жилом районе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что склад с оружием в городе Вишневое Киевской области находился рядом с жилыми домами. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

По словам Зеленского, ему доложили о ситуации после взрыва на складах и последовавшего пожара. Он сообщил, что склад разместили в населенном пункте рядом с жилым сектором. Это сделали руководители двух структур концерна «Укроборонпром». Размещение склада в таком месте произошло якобы вопреки инструкциям, заявил украинский президент.

Ранее сообщалось, что в Вишневом после взрывов открылись эвакуационные пункты. Граждан призвали сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных служб и при возможности взять с собой документы, необходимые лекарства, воду и предметы первой необходимости.

Позже президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях подтвердил факт вторичной детонации, произошедшей в городе Вишневом под Киевом. Он также сообщил о тяжелой ситуации в городе, связанной с этим инцидентом. Зеленский призвал украинские спецслужбы выяснить обстоятельства произошедшего. Других подробностей ситуации политик не привел.