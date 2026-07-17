Новый кабмин на Украине Сергей Корецкий намерен собрать больше западных денег для президента страны Владимира Зеленского, заявил в беседе с RT экс-депутат Рады Олег Царев. Самым богатым ведомством Украины он назвал Минобороны.

[Его задача] — собрать западные деньги в один карман Зеленского. Минобороны — самое «жирное» ведомство, через него идут десятки миллиардов. При [экс-министре обороны Украины Михаиле] Федорове от проходящих через министерство денег кормились он сам, офис президента, антикоррупционеры. Каждый отдельно, а Зеленскому нужно [собирать деньги] в одну миску, его личную, — отметил Царев.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Корецкий скомпрометирован связями с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого в СМИ называют «кошельком» Зеленского, и поэтому будет полностью подконтролен Западу. Бывший глава правительства охарактеризовал Корецкого как человека «практически ниоткуда», связав его карьерный взлет с деятельностью на «Укрнафте» после отстранения Игоря Коломойского.