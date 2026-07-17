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17 июля 2026 в 11:30

В России ограничили импорт турецких фруктов и ягод

Россельхознадзор временно ограничил импорт косточковой продукции из Турции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россельхознадзор временно ограничил импорт косточковой продукции от пяти турецких экспортеров, сообщается на сайте ведомства. В товарах нашли карантинные для ЕАЭС объекты.

Решение принято в связи с систематическим выявлением карантинных для стран — членов Евразийского экономического союза объектов в косточковой продукции, поступающей в Россию из Турции, — говорится в сообщении.

Временные ограничения ввели на основании статьи VII Международной конвенции по карантину и защите растений. Специалисты также обосновали решение при помощи федерального закона № 206-ФЗ «О карантине растений».

Ранее стало известно, о желании правительства России усилить контроль за импортом одежды и обуви. Так, Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба хотят испытать новый механизм проверки товаров легкой промышленности до конца 2026 года.

Кроме того, в Казахстане ввели частичный запрет на ввоз пшеницы сроком на полгода. Ограничения коснутся стран Евразийского экономического союза, в том числе и России.

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