В России ограничили импорт турецких фруктов и ягод

В России ограничили импорт турецких фруктов и ягод Россельхознадзор временно ограничил импорт косточковой продукции из Турции

Россельхознадзор временно ограничил импорт косточковой продукции от пяти турецких экспортеров, сообщается на сайте ведомства. В товарах нашли карантинные для ЕАЭС объекты.

Решение принято в связи с систематическим выявлением карантинных для стран — членов Евразийского экономического союза объектов в косточковой продукции, поступающей в Россию из Турции, — говорится в сообщении.

Временные ограничения ввели на основании статьи VII Международной конвенции по карантину и защите растений. Специалисты также обосновали решение при помощи федерального закона № 206-ФЗ «О карантине растений».

Ранее стало известно, о желании правительства России усилить контроль за импортом одежды и обуви. Так, Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба хотят испытать новый механизм проверки товаров легкой промышленности до конца 2026 года.

Кроме того, в Казахстане ввели частичный запрет на ввоз пшеницы сроком на полгода. Ограничения коснутся стран Евразийского экономического союза, в том числе и России.