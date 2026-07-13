В России протестируют новый контроль за импортом одежды и обуви Минпромторг РФ и ФНС испытают новый механизм контроля за импортом

Правительство России планирует усилить контроль за импортом одежды и обуви, передают «Известия» со ссылкой на проект протокола заседания государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Минпромторг, Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба до конца года намерены протестировать новый механизм проверки товаров легкой промышленности.

Новые правила предусматривают сопоставление данных нескольких ведомств. Для этого планируется использовать сведения ФТС о заявленной таможенной стоимости импортируемой продукции, информацию ФНС о налоговых платежах, а также данные системы маркировки о вводе товаров в оборот. По задумке ведомств, заметное расхождение между этими показателями может указывать на возможную недоплату сборов.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября изменятся правила медицинского допуска к массовому спорту и сдаче нормативов ГТО, рассказал первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Гражданам с I и II группами здоровья больше не потребуется оформлять отдельное медицинское заключение.