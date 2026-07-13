В России изменят порядок допуска к сдаче ГТО С 1 сентября в России упростят сдачу ГТО для граждан с I и II группами здоровья

В России с 1 сентября изменятся правила медицинского допуска к массовому спорту и сдаче нормативов ГТО, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Гражданам с I и II группами здоровья больше не потребуется оформлять отдельное медицинское заключение.

Для участия в массовом спорте, студенческих соревнованиях и сдачи норм ГТО будет достаточно результатов диспансеризации или профосмотра, отметил он. Упрощение порядка допуска не означает снижения внимания к здоровью участников. По его словам, система станет более гибкой.

Парламентарий рассказал, что новые правила изменят и работу спортивных врачей. Теперь специалист будет взаимодействовать с тренером, следить за реакцией организма ребенка на нагрузки и при необходимости корректировать режим тренировок, что особенно важно для юных спортсменов.

Депутат также сообщил, что с 1 сентября главный врач соревнований сможет самостоятельно определять необходимый состав бригады скорой на старте. При этом будут учитываться масштаб мероприятия, количество участников и погодные условия.

Ранее председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин заявил, что перечень доступных при диспансеризации в России обследований обновили. Граждане смогут проверить свой липидный профиль (анализ крови на уровень жиров и их фракций) и уровень липопротеида А в крови.