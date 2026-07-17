Казахстан ограничил ввоз российской пшеницы Казахстан на полгода ввел частичный запрет на импорт пшеницы из России и ЕАЭС

Казахстан вводит частичный запрет на ввоз пшеницы сроком на полгод, ограничения затронут в том числе поставки из России и других стран ЕАЭС. Соответствующий приказ подписал глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров, документ вступает в силу с 27 июля.

Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы <…> на территорию Республики Казахстан из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, — говорится в документе.

Исключение будет сделано только для железнодорожных поставок птицеводческим, зерноперерабатывающим предприятиям, лицензированным элеваторам и «Продовольственной контрактной корпорации». Однако такую пшеницу нельзя будет продавать ни на внутреннем, ни на внешнем рынке.

Решение принято в связи со сбором озимых в России и должно стимулировать внутренний рынок, не допустив заполнения элеваторов российским зерном, пояснял ранее замглавы ведомства Азат Султанов. Запрет распространяется на автомобильный, железнодорожный и водный транспорт.

Ранее сообщалось, что Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана запланировало направить 1,2 млрд кубометров воды в Северное Аральское море до конца текущего года. Экологические меры призваны улучшить состояние усыхающего водоема и поддержать местную экосистему.