Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 11:17

Казахстан ограничил ввоз российской пшеницы

Казахстан на полгода ввел частичный запрет на импорт пшеницы из России и ЕАЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Казахстан вводит частичный запрет на ввоз пшеницы сроком на полгод, ограничения затронут в том числе поставки из России и других стран ЕАЭС. Соответствующий приказ подписал глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров, документ вступает в силу с 27 июля.

Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы <…> на территорию Республики Казахстан из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, — говорится в документе.

Исключение будет сделано только для железнодорожных поставок птицеводческим, зерноперерабатывающим предприятиям, лицензированным элеваторам и «Продовольственной контрактной корпорации». Однако такую пшеницу нельзя будет продавать ни на внутреннем, ни на внешнем рынке.

Решение принято в связи со сбором озимых в России и должно стимулировать внутренний рынок, не допустив заполнения элеваторов российским зерном, пояснял ранее замглавы ведомства Азат Султанов. Запрет распространяется на автомобильный, железнодорожный и водный транспорт.

Ранее сообщалось, что Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана запланировало направить 1,2 млрд кубометров воды в Северное Аральское море до конца текущего года. Экологические меры призваны улучшить состояние усыхающего водоема и поддержать местную экосистему.

Страны СНГ
Казахстан
запреты
импорт
пшеница
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иркутские власти выделят еще 16 млн рублей на ремонт котельных в Бодайбо
Как текстиль помогает создать ощущение дорогого интерьера
Мэр Нью-Йорка посмотрел полуфинал ЧМ-2026 в тюрьме
Дизайнер 4forms рассказала, почему жакет стал главным предметом гардероба
Власти Перми рассказали о судьбе пенсионера, живущего в палатке
В Европе указали на угрозу «хрупкому перемирию» США и Китая
Песков сделал заявление о вмешательстве РФ в чужие дела после слов Трампа
«Бред сивой кобылы»: в Крыму жестко ответили бывшему главе МИД Украины
«Интересный опыт»: дочь Шукшиной поиграла бицепсами в откровенном платье
Захарова подтвердила отказ пожать руку немецкому послу
Группа Modern Talking может вернуться на сцену
Врач опроверг крайне опасный миф об арбузах
Мостовой назвал фаворита матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»
Навроцкий не допустил изменения семейного права в Польше
Трампа поставили на место после слов о «российском вмешательстве»
Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 июля
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 17 июля: где можно заправиться
Пенсионерка из Саратова потеряла 2 млн рублей после интернет-голосования
В НАТО оказались удивлены перестановками в правительстве Украины
В Подмосковье подростка поймали на попытке поджечь заправку
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.