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17 июля 2026 в 11:51

В США обрисовали печальную перспективу накачки Европы оружием

AC: вложения США в оборону ЕС грозят конфронтацией НАТО с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США следует прекратить наращивать инвестиции в оборону европейских союзников из-за риска прямого столкновения НАТО с Россией, пишет издание American Conservative. Авторы материала заявили, что постоянное увеличение бюджета может позволить европейским «ястребам» обострить ситуацию на Украине и повысить вероятность прямой конфронтации Альянса с Москвой.

Постоянное увеличение бюджета может позволить европейским «ястребам» обострить ситуацию на Украине и повысить риск прямой конфронтации НАТО и России — возможность, которую стоит рассмотреть, поскольку значительная часть новых оборонных расходов направляется на вооружение Киева, — говорится в материале.

Кроме того, отмечают журналисты, обязательства США дают странам ЕС больше влияния на внешнюю политику Вашингтона. В то же время, как сказано в публикации, среди союзников в НАТО растет восприятие Трампа как «мальчика, который кричал „волки“» из-за его неоднократных заявлений о возможном изменении роли США в Альянсе.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что поставки вооружения на Украину остаются главным препятствием для урегулирования украинского кризиса. Она отметила, что Запад таким образом нагружает собственных налогоплательщиков.

США
Европа
Украина
НАТО
поставки
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