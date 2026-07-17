В США обрисовали печальную перспективу накачки Европы оружием AC: вложения США в оборону ЕС грозят конфронтацией НАТО с Россией

США следует прекратить наращивать инвестиции в оборону европейских союзников из-за риска прямого столкновения НАТО с Россией, пишет издание American Conservative. Авторы материала заявили, что постоянное увеличение бюджета может позволить европейским «ястребам» обострить ситуацию на Украине и повысить вероятность прямой конфронтации Альянса с Москвой.

Постоянное увеличение бюджета может позволить европейским «ястребам» обострить ситуацию на Украине и повысить риск прямой конфронтации НАТО и России — возможность, которую стоит рассмотреть, поскольку значительная часть новых оборонных расходов направляется на вооружение Киева, — говорится в материале.

Кроме того, отмечают журналисты, обязательства США дают странам ЕС больше влияния на внешнюю политику Вашингтона. В то же время, как сказано в публикации, среди союзников в НАТО растет восприятие Трампа как «мальчика, который кричал „волки“» из-за его неоднократных заявлений о возможном изменении роли США в Альянсе.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что поставки вооружения на Украину остаются главным препятствием для урегулирования украинского кризиса. Она отметила, что Запад таким образом нагружает собственных налогоплательщиков.