Бетонная плита упала и придавила двоих рабочих на стройке Двое рабочих пострадали при падении бетонной плиты на западе Москвы

Двое рабочих пострадали в результате падения бетонной плиты на западе Москвы, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. Инцидент произошел на стройке на улице Багрицкого.

Одного из пострадавших, 25-летнего Рахматула, экстренно доставили в Боткинскую больницу с ушибом головного мозга, переломами позвоночника и плечевой кости. Второго рабочего, его ровесника Хасана, госпитализировали в городскую клиническую больницу №67 в крайне тяжелом состоянии. У него зафиксировали переломы таза, бедра, плечевой кости и позвоночника.

Ранее двое работников умерли после падения с высоты на строительной площадке во Владивостоке. На место происшествия прибыли две реанимационные бригады, но травмы строителей оказались несовместимыми с жизнью.

До этого в Самарской области возбудили уголовное дело из-за гибели 22-летнего рабочего на мукомольном заводе. Молодой человек упал с высоты во время ремонта конвейера и скончался от полученных травм.