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16 июля 2026 в 14:29

Двое рабочих насмерть разбились на стройке

Двое рабочих разбились насмерть на стройплощадке во Владивостоке

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Двое работников умерли после падения с высоты на строительной площадке во Владивостоке, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. На место происшествия прибыли две реанимационные бригады, но травмы строителей оказались несовместимыми с жизнью.

В связи с происшествием надзорное ведомство оперативно организовало проверку. Прокуроры детально оценят выполнение правил техники безопасности при организации и непосредственном производстве строительных работ на объекте. Параллельно собственное расследование начала трудовая инспекция.

Ранее сотрудники полиции вызволили из лифта мать и ребенка, которые просидели в нем 12 часов без воды и вентиляции. Инцидент произошел в поселке городского типа Белый Яр. В полицию обратился мужчина, который рассказал о пропаже супруги и маленькой дочери. Полицейские начали расследование и выяснили, что они зашли в здание, но не вышли наружу.

До этого в Самарской области возбудили уголовное дело из-за гибели 22-летнего рабочего на мукомольном заводе. Молодой человек упал с высоты во время ремонта конвейера и скончался от полученных травм.

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