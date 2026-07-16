Двое рабочих насмерть разбились на стройке

Двое работников умерли после падения с высоты на строительной площадке во Владивостоке, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. На место происшествия прибыли две реанимационные бригады, но травмы строителей оказались несовместимыми с жизнью.

В связи с происшествием надзорное ведомство оперативно организовало проверку. Прокуроры детально оценят выполнение правил техники безопасности при организации и непосредственном производстве строительных работ на объекте. Параллельно собственное расследование начала трудовая инспекция.

Ранее сотрудники полиции вызволили из лифта мать и ребенка, которые просидели в нем 12 часов без воды и вентиляции. Инцидент произошел в поселке городского типа Белый Яр. В полицию обратился мужчина, который рассказал о пропаже супруги и маленькой дочери. Полицейские начали расследование и выяснили, что они зашли в здание, но не вышли наружу.

До этого в Самарской области возбудили уголовное дело из-за гибели 22-летнего рабочего на мукомольном заводе. Молодой человек упал с высоты во время ремонта конвейера и скончался от полученных травм.