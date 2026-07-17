Черноморский флот уничтожил пять морских дронов ВСУ Силы Черноморского флота за неделю ликвидировали пять морских дронов ВСУ

Силы Черноморского флота в течение недели успешно уничтожили пять безэкипажных катеров вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Кроме того, за этот же период российские военные поразили 24 морских судна, которые использовались в интересах украинских войск, включая 14 сухогрузов.

Силами Черноморского флота уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ, — сказали в ведомстве.

Ранее российские войска нанесли удар по сухогрузу в акватории Черного моря, который направлялся в порт Черноморск под Одессой с партией военного груза для нужд ВСУ. По данным МО РФ, корабль был атакован с помощью беспилотников типа «Герань-2».

До этого военные нанесли удар по танкеру, который направлялся из порта Черноморск в Одессу. По информации оборонного ведомства, российские бойцы использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и БПЛА.

Российская армия также применила авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500 для нанесения ударов по позициям украинских вооруженных сил в ДНР и Харьковской области. В результате операции были ликвидированы пункты временного размещения и систем управления БПЛА.