Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 июля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 17 июля? Что происходит у Алексеево-Дружовки, Белицкого, Волчанска, Волоховского, Григоровки, Константиновки, Красного Лимана, Липцев, Петропавловки, Северска, Устиновки, Харькова, Часова Яра и Юрченково?

WarGonzo

На Добропольском направлении идут бои на окраинах Шевченко, ВС РФ расширяют зону контроля в Белицком, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«В Константиновке продолжается зачистка местности. ВС РФ продвигаются к Алексеево-Дружковке. Идут бои у Николайполья и у Часова Яра. В Красном Лимане идет планомерная зачистка жилых кварталов, частного сектора. На Северском участке ВС РФ продвигаются со стороны ранее освобожденной Тихоновки. Сообщается, что войска РФ вошли в Васютинское и занимают новые позиции в центральной части населенного пункта. Харьковский фронт. На Волчанском направлении ВС РФ вышли на окраины Захаровки, ведут бои в Волоховском, Юрченково и Белом Колодезе», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Северный ветер»

ВС России на Харьковском направлении продолжают расширять полосу безопасности, были нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районах Харькова, Липцев, Избицкого, Петропавловки, Ивановки, Белого Колодезя, Колодезного, Черного, Устиновки, Великого Бурлука, Григоровки, Березовки, Безлюдовки и Светличного.

«Штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на двенадцати участках до 500 метров. Стрелковые бои продолжаются в селах Волоховское, Захаровка, Юрченково, поселке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении ВС РФ продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах около сел Артельное, Бударки и Землянки», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Добропольском направлении ВС РФ ведут тяжелые бои в Белицком, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«В Красном Лимане ВС России защищают городскую застройку. С Запорожского фронта пишут о позиционных боях у Степногорска», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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