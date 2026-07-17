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17 июля 2026 в 13:24

В России появится новый ГОСТ для хоккеистов

Новый ГОСТ на искусственный хоккейный лед начнет действовать с 1 сентября

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Новый ГОСТ на искусственный хоккейный лед начнет действовать в России с 1 сентября, рассказал замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков. По его словам, стандарт позволит повысить безопасность спортивных площадок, а также упростить работу ледовым аренам, которые готовят покрытия для спортсменов, передает РИА Новости.

ГОСТ упрощает работу не хоккеистам, а самим ледовым аренам, которые готовят покрытия, в том числе для проведения детских и взрослых чемпионатов. Когда мы формируем требования безопасности спортивного объекта то, должны описать требования к нему. Если есть стандарты — владельцу проще обеспечивать безопасность людей, которые там находятся, — отметил Абраменков.

Он добавил, что ГОСТ содержит требования к температуре, толщине и скользящим свойствам искусственного льда. В нем также учтена необходимая влажность и температура воздуха, средняя длина пробега шайбы до игрового периода.

Ранее Росстандарт утвердил масштабный пакет новых государственных стандартов для отечественной молочной промышленности. В число принятых документов вошли обновленные редакции правил производства сливочного масла и мягких сыров, а также точечные изменения в действующий регламент на питьевое молоко.

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