В Госдуме ответили, кто должен делать ремонт из-за протечки в квартире Депутат Разворотнева: устранять ущерб от протечки общего имущества должна УК

Устранять ущерб от протечки общего имущества должна управляющая компания, рассказала НСН депутат Госдумы, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она отметила, что общее имущество в доме заканчивается до первой запорной арматуры — все, что далее, является ответственностью жильца квартиры.

Если протечка произошла на общем имуществе, то ответственность за устранение ущерба несет УК. Если это все произошло после запорной арматуры внутри вашей квартиры — это ваша ответственность, — объяснила Разворотнева.

Депутат подчеркнула, что при протечке нужно обратиться в аварийно‑диспетчерскую службу для составления акта с указанием виновного. По ее словам, если результаты акта не устраивают, можно привлечь независимых экспертов, а также обратиться в суд — для этого нужно отправить запорную арматуру на экспертизу и доказать ее негодность.

Ранее страховой эксперт Юлия Серова рассказала, что правильный монтаж водонагревателей поможет предотвратить протечки в летний период. По ее словам, прокладки в таком оборудовании склонны терять герметичность.