Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 13:33

В Госдуме ответили, кто должен делать ремонт из-за протечки в квартире

Депутат Разворотнева: устранять ущерб от протечки общего имущества должна УК

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Устранять ущерб от протечки общего имущества должна управляющая компания, рассказала НСН депутат Госдумы, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она отметила, что общее имущество в доме заканчивается до первой запорной арматуры — все, что далее, является ответственностью жильца квартиры.

Если протечка произошла на общем имуществе, то ответственность за устранение ущерба несет УК. Если это все произошло после запорной арматуры внутри вашей квартиры — это ваша ответственность, — объяснила Разворотнева.

Депутат подчеркнула, что при протечке нужно обратиться в аварийно‑диспетчерскую службу для составления акта с указанием виновного. По ее словам, если результаты акта не устраивают, можно привлечь независимых экспертов, а также обратиться в суд — для этого нужно отправить запорную арматуру на экспертизу и доказать ее негодность.

Ранее страховой эксперт Юлия Серова рассказала, что правильный монтаж водонагревателей поможет предотвратить протечки в летний период. По ее словам, прокладки в таком оборудовании склонны терять герметичность.

Власть
Госдума
имущество
ремонт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка избила сына на глазах у людей из-за таблетки
Биолог рассказал об опасности микроклещей
Россиянам рассказали, какие молитвы помогут при творческом кризисе
Зеленский нашел замену Умерову
Кинолог развеял популярный миф о характере хозяев питомцев
Журналист-иноагент получил заочный приговор
Стали известны последствия атак ВСУ по Белгородской области
Налет на Калугу, ранение грудничка, приговор шпиону: ВСУ атакуют РФ 17 июля
Львова-Белова рассказала о Спасенной в Константиновке девочке
Петербургская полиция задержала мужчину по делу о краже на 3,3 млн рублей
Евросоюз впервые ввел новый вид санкций против России
Россельхознадзор усомнился в происхождении цветов из Ирана
Раскрыта причина смерти вдовы Юрия Николаева
Врач предупредила, когда похудение становится нездоровым
Финансист объяснил, какие поломки может вызвать некачественное топливо
Карл III утолил печаль от вылета сборной Англии с ЧМ-2026 пинтой пива
Назначен новый премьер-министр Британии
Фитнес-инфлюенсерша погибла в медовый месяц в Италии
Аршавин вспомнил, как его раздели петербургские грабители
Фанера стала «средством связи» для жителей Константиновки
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.