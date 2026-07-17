Кастюкевич раскрыл отношение Запада к Зеленскому Кастюкевич: Зеленский больше не нужен западным кураторам

Президент Украины Владимир Зеленский больше не нужен западным кураторам, сказал в беседе с РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. По его мнению, скоро лидера страны заменят кем-то другим.

Зеленский больше не нужен западным кураторам, и акции протестов тому пример. Отработанный материал скоро выбросят на свалку истории и заменят кем-то другим, — заявил Кастюкевич.

Он отметил, что президент Украины скоро может стать проблемой как для Запада, так и для собственных граждан. Сенатор выразил мнение, что Зеленский захочет «наворотить дел напоследок» при его условной легитимности.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил о политической борьбе между президентом страны и ее бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. По его мнению, их конфликт отражает глубокий раскол внутри правящих кругов Киева. Он отметил, что на Украине происходит крупный внутриполитический кризис.

Кроме этого, западные СМИ называют происходящие в Киеве события самым серьезным кризисом в стране с 2014 года. По их мнению, в ходе кризиса сражаются «технократы» и «генералы».