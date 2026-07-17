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17 июля 2026 в 09:43

Медведчук заявил о борьбе за власть между Зеленским и Федоровым

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
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На Украине развернулась острая политическая борьба за руководство страной между президентом Владимиром Зеленским и бывшим министром обороны Михаилом Федоровым, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его мнению, противостояние отражает глубокий раскол внутри правящих кругов и обострение внутриполитического кризиса в Киева, передает ТАСС.

Ранее у правительственного квартала в Киеве собрались сотни людей, которые выразили протест против отставки министра обороны Украины Михаила Федорова. Они потребовали сохранить за главой военного ведомства его пост и выразили несогласие с кадровыми перестановками в правительстве.

До этого политолог Богдан Безпалько заявил, что возможная замена министра обороны на главу МВД страны Игоря Клименко может быть связана с провалом ВСУ в Константиновке. Он считает, что таким образом Зеленский стремится выместить свою злость, вызванную неудачами на фронте. При этом Клименко отказался от предложенного ему кресла министра.

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