Медведчук заявил о борьбе за власть между Зеленским и Федоровым

Медведчук заявил о борьбе за власть между Зеленским и Федоровым

На Украине развернулась острая политическая борьба за руководство страной между президентом Владимиром Зеленским и бывшим министром обороны Михаилом Федоровым, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его мнению, противостояние отражает глубокий раскол внутри правящих кругов и обострение внутриполитического кризиса в Киева, передает ТАСС.

Ранее у правительственного квартала в Киеве собрались сотни людей, которые выразили протест против отставки министра обороны Украины Михаила Федорова. Они потребовали сохранить за главой военного ведомства его пост и выразили несогласие с кадровыми перестановками в правительстве.

До этого политолог Богдан Безпалько заявил, что возможная замена министра обороны на главу МВД страны Игоря Клименко может быть связана с провалом ВСУ в Константиновке. Он считает, что таким образом Зеленский стремится выместить свою злость, вызванную неудачами на фронте. При этом Клименко отказался от предложенного ему кресла министра.