Получивший 99 баллов школьник пересдал ЕГЭ и добился максимума

Выпускник московской школы № 1537 Михаил Светлов пересдал ЕГЭ-2026 по профильной математике на 100 баллов, сообщает РИА Новости. Изначально школьник получил за экзамен 99 баллов. Всего он сдавал четыре предмета: физику, русский язык, химию и профильную математику. Светлов рассказал, что планирует поступать на механико-математический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.

На пересдаче я очень надеялся на максимальный результат. Страшно было именно не пересдавать, а не попробовать улучшить баллы. Я понимал, что знаю предмет на 100 и верил в свои силы, поэтому единственное, что сделал перед президентскими днями — посмотрел ошибки, которые ранее допустил. В итоге получилось их избежать, — рассказал молодой человек.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отказ от ЕГЭ по обществознанию в настоящее время не рассматривается. По его словам, предмет остается необходимым для поступления на ряд специальностей, в том числе на юриспруденцию и правовые направления, где обществознание является одним из базовых экзаменов.