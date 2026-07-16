В Рособрнадзоре ответили на слухи об отказе от ЕГЭ по обществознанию

В Рособрнадзоре ответили на слухи об отказе от ЕГЭ по обществознанию Музаев: вопрос об отмене ЕГЭ по обществознанию не обсуждается

Отказ от ЕГЭ по обществознанию в настоящее время не рассматривается, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с РИА Новости. По его словам, этот предмет остается обязательным для поступления на ряд специальностей, в частности на юриспруденцию и правовые направления, где он является одним из базовых.

Нет, не обсуждается отказ от сдачи [ЕГЭ по обществознанию], потому что ряд специальностей, например юриспруденция, право, — там обществознание является одним из таких базовых предметов, который им нужен, — прокомментировал Музаев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Рособрнадзору провести анализ соответствия школьных учебников по русскому языку и литературе заданиям ЕГЭ. Проверка необходима для устранения расхождений между школьной программой и аттестационными материалами.

До этого выпускник школы в Москве показал высокий результат на ЕГЭ по профильной математике, набрав 99 баллов. Однако школьник решил пересдать экзамен, заявив, что готов написать работу на максимальный балл.