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16 июля 2026 в 09:40

В Рособрнадзоре ответили на слухи об отказе от ЕГЭ по обществознанию

Музаев: вопрос об отмене ЕГЭ по обществознанию не обсуждается

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Отказ от ЕГЭ по обществознанию в настоящее время не рассматривается, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с РИА Новости. По его словам, этот предмет остается обязательным для поступления на ряд специальностей, в частности на юриспруденцию и правовые направления, где он является одним из базовых.

Нет, не обсуждается отказ от сдачи [ЕГЭ по обществознанию], потому что ряд специальностей, например юриспруденция, право, — там обществознание является одним из таких базовых предметов, который им нужен, — прокомментировал Музаев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Рособрнадзору провести анализ соответствия школьных учебников по русскому языку и литературе заданиям ЕГЭ. Проверка необходима для устранения расхождений между школьной программой и аттестационными материалами.

До этого выпускник школы в Москве показал высокий результат на ЕГЭ по профильной математике, набрав 99 баллов. Однако школьник решил пересдать экзамен, заявив, что готов написать работу на максимальный балл.

Общество
ЕГЭ
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