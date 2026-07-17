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17 июля 2026 в 13:36

В Общественной палате обсудили главные тренды развития науки о человеке

Фото: Ольга Жарких/АО «Агентство Деловых Коммуникаций»
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В Общественной палате РФ 15 июля провели круглый стол на тему «Психология как профессия будущего. Рейтинг психологического образования — 2026», в ходе которого обсудили главные тренды развития науки о человеке. Мероприятие объединило ведущих экспертов и руководителей профильных вузов страны. Программу открыла презентация IV ежегодного рейтинга вузов по направлению «психология» — его представила исследовательская группа «Национальный рейтинг университетов Интерфакс».

В исследовании приняли участие 120 ведущих вузов страны, которые реализуют программы бакалавриата, специалитета и магистратуры по направлению «психологические науки». Лидером рейтинга стал МГУ имени М. В. Ломоносова, второе место занял СПбГУ, третье — НИУ ВШЭ. В пятерку лучших также вошли Московский институт психоанализа (МИП), поднявшийся на четвертую позицию, и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Коммуникации и между индивидуумами, и между достаточно обширными социальными общностями все более измеряются и управляются механизмами тонкой настройки, среди которых психологические механизмы играют ключевую роль, — отметила председатель комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты РФ Оксана Гаман-Голутвина.

По ее мнению, психология — наука будущего, поскольку и конкуренция государств, и сфера управления сдвигаются в сторону коммуникационной плоскости. Руководитель исследовательской группы «Интерфакса» Алексей Чаплыгин в свою очередь подчеркнул, что государственные вузы сохраняют лидерство по репутации, объему предложения и качеству отбора. Частные же учебные заведения укрепили свои позиции благодаря гибкости, разнообразию программ и ориентации на взрослую аудиторию.

Фото: Ольга Жарких/АО «Агентство Деловых Коммуникаций»

На сессии эксперты отметили, что психология перестает быть узкопрофессиональной дисциплиной и становится культурно-творческой основой для целостного восприятия человека. По словам Александра Асмолова, она превращается в действенную науку, все больше определяющую повседневную жизнь. В корпорациях появляются новые антропологические профессии — фасилитаторы, коучи, психологи развития, — а в школах растет роль психологов в развитии личности ребенка. При этом академик предупредил о риске псевдонаучных услуг, наводнивших рынок.

Участники круглого стола обсудили качественные изменения структуры личности в цифровую эпоху. Академик РАО Галина Солдатова отметила, что речь идет не о количественных, а о глубинных трансформациях. Психолог будущего, по ее мнению, должен стать творцом, способным разрабатывать новые подходы, интегрировать междисциплинарные знания и строить мосты между науками.

Директор Института педагогики и психологии образования МГПУ Александр Савенков предупредил о недооценке рисков утраты когнитивных функций на фоне внедрения искусственного интеллекта. Он предложил ввести в школах педагогов-психологов, которые будут отвечать за когнитивное развитие детей.

Заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик обратил внимание на риски гипернаджинга — технологии подталкивания к выбору, основанной на ИИ и персонализации данных. Он считает, что психологам предстоит формировать методологическое ядро дисциплины в условиях, когда студенты будут работать в междисциплинарных проектах с цифровыми агентами. Ключевым трендом, обозначенным экспертами, стала междисциплинарность. По словам Нестика, переход крупных бизнес-экосистем к человекоцентричности создает спрос на специалистов, способных видеть человека в его целостности.

Первый проректор Московского института психоанализа Александр Демидов поднял вопрос о трансформации модели университета. Он подчеркнул, что психология — часть культуры и интеллектуальной истории. Для целостного видения человека важно развивать ее в связях с антропологией, нейробиологией, культурологией, географией и другими дисциплинами.

Участники круглого стола пришли к выводу, что рост неопределенности, цифровизация и развитие ИИ предъявляют повышенные требования к психологической устойчивости человека. В этих условиях развитие психологии, участвующей в формировании общественного благополучия, приобретает решающее значение.

Фото: Ольга Жарких/АО «Агентство Деловых Коммуникаций»

Ранее член ОП РФ, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Владислав Гриб заявил, что самый острый запрос от граждан, с которым должен начать работать новый состав Общественной палаты России, касается социальной и правовой справедливости. По его словам, задача палаты как связующего звена между народом и властью — обеспечивать эту справедливость.

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