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17 июля 2026 в 13:24

Пивовар объяснил, почему упал спрос на хмельные напитки

Пивовар Бриман: люди стали пить меньше пива из-за погоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Спрос на пиво снизился из-за неблагоприятных погодных условий, рассказал URA.RU председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман. Он отметил, что в центральных регионах, на северо-западе и в Краснодаре были климатические катаклизмы — из-за этого летний всплеск продаж оказался ниже ожидаемого.

Этот фактор тоже увеличил тот самый разрыв, когда производство существенно превысило рост розничных продаж. Но впереди еще половина лета, может быть, ситуация изменится, — заявил Бриман.

Пивовар подчеркнул, что потребление пива упало до 60 литров на человека в год. По его словам, такой показатель является историческим минимумом.

Ранее психиатр Антон Рудковский рассказал, что весной россияне начинают чаще пить пиво в связи с перестройкой организма. Он пояснил, что в этот период люди нередко испытывают тревожность и усталость, а слабоалкогольные напитки становятся для них способом снять напряжение.

Общество
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