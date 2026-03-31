Психиатр объяснил, почему весной растет число пивных запоев

Весной россияне начинают чаще пить пиво в связи с перестройкой организма, отметил психиатр Антон Рудковский. В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что в этот период люди нередко испытывают тревожность и усталость, а слабоалкогольные напитки становятся для них способом снять напряжение.

Весной меняется гормональный фон, режим сна и уровень энергии. Человек может испытывать нестабильное настроение, тревожность или усталость. Пиво в этом случае начинает использоваться как способ саморегуляции. Кроме того, с увеличением светового дня и потеплением у людей появляется больше активности на улице. Пиво становится частью этого сценария. В результате человек начинает пить чаще, — объяснил Рудковский.

Он добавил, что ситуацию усугубляет и то, что весной и летом употребление алкоголя социально нормализируется. Люди не видят ничего плохого в проведении досуга с пивом, однако в это время у них уже формируется устойчивая модель употребления. Впоследствии это может перейти в зависимость.

Ранее нарколог Игорь Ли заявил, что по тому, как протекает похмелье, можно отличить обычное и не слишком опасное употребление спиртного от зарождающейся алкогольной зависимости. По его словам, если поутру выпивающий человек хочет опохмелиться, то это плохой признак.