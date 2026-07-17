Байрамов: Азербайджан готов к диалогу с Россией по всем темам

Байрамов: Азербайджан готов к диалогу с Россией по всем темам Байрамов: Баку готов обсуждать с РФ ряд региональных и международных вопросов

Баку готов детально обсудить с Москвой весь комплекс актуальных вопросов региональной и международной повестки, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Переговоры министров проходят в Москве. Трансляцию встречи ведет NEWS.ru.

Естественно, будем готовы обсудить весь комплекс вопросов региональной и международной повестки, представляющих взаимный интерес, включая и наши контакты, и сотрудничество на международных платформах, — сказал глава азербайджанского ведомства.

Ранее Лавров подчеркнул, что Москва и Баку полностью урегулировали все вопросы, связанные с последствиями авиакатастрофы самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года. По его словам, благодаря достигнутым на высшем уровне договоренностям и совместной работе правительств удалось закрыть все аспекты, касающиеся трагедии.

До этого в МИД РФ заявили, что Азербайджан является важным партнером России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Отношения двух стран строятся в духе равноправия и взаимного учета интересов, подчеркнули в министерстве.