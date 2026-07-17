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17 июля 2026 в 14:39

Россиянам рассказали, какие молитвы помогут при творческом кризисе

Зампред ВРНС Иванов: об исцелении от творческого кризиса молятся Андрею Рублеву

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Православные обращаются к преподобному Андрею Рублеву с молитвами о преодолении творческого кризиса, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, иконописца также просят о даровании духовной мудрости.

17 июля Православная Церковь совершает память преподобного Андрея Рублева — величайшего иконописца Русской земли, чьи творения стали вершиной всего мирового церковного искусства. Канонизирован преподобный Андрей был в 1988 году к тысячелетию Крещения Руси на основании свидетельств о святости его жизни и его подвига иконописания. Ему молятся о помощи в искусстве, о даровании духовной мудрости и смирения, о том, чтобы Господь помог увидеть красоту Божественного мира и сохранить в сердце мир и любовь. Его просят о наставлении на путь истинный, о просвещении разума и о помощи в творческих трудах, — поделился Иванов.

Ранее священник Владислав Береговой заявил, что носить крестик, доставшийся по наследству и являющийся семейной реликвией, разрешено. По его словам, повторно освящать такую реликвию не нужно, если нет желания.

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