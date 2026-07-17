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17 июля 2026 в 14:32

Журналист-иноагент получил заочный приговор

Журналиста Бабченко заочно приговорили в Москве к полутора годам колонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Останкинский суд в Москве заочно приговорил журналиста Аркадия Бабченко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к полутора годам лишения свободы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в МАКСе. Фигурант получил наказание в виде реального заключения под стражу.

Бабченко Аркадий Аркадьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на срок два года, — постановили в суде.

Ранее МВД объявило журналиста в розыск. Речь идет об обвинении в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. При этом в открытой информации ведомства не указано, по какой именно статье Уголовного кодекса ведется розыск.

До этого Савеловский суд Москвы значительно ужесточил заочный приговор рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по уголовному делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. В апреле мировой судья в столице заочно назначил артисту наказание в виде денежного взыскания в размере 7 млн рублей по части 2 статьи 330.1 УК РФ.

Общество
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