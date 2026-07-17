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17 июля 2026 в 15:04

Лавров заявил, что глобальная экономика страдает от кризиса в Ормузе

Лавров: кризис в Ормузском проливе вредит мировой экономике

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Кризис в Ормузском проливе затягивается, из-за чего страдают глобальная экономика и мировые транспортные маршруты, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. По его словам, эта тема особенно важна в контексте обсуждения проекта железнодорожного участка Решт — Астара. Трансляцию пресс-конференции глав МИД ведет NEWS.ru.

Мы сегодня касались этой темы (вопросов реализации железнодорожного участка Решт — Астара — NEWS.ru), она действительно очень важная, тем более в ситуации, когда кризис в Ормузском проливе затягивается, судя по всему, и мировая экономика, мировые транспортные маршруты от этого страдают, — подчеркнул министр.

Ранее Джейхун Байрамов на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Россией сохраняет положительную динамику, несмотря на проблемы в мировой экономике. По его словам, экономический тренд в отношениях Баку и Москвы остается позитивным.

Между тем Лавров заявил, что Россия последовательно поддерживает Азербайджан и Армению в нормализации отношений. Москва готова и дальше содействовать Баку и Еревану в разблокировании транспортных и экономических коммуникаций, а также в решении ряда гуманитарных вопросов, уточнил министр.

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