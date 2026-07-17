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17 июля 2026 в 14:59

Лавров подтвердил готовность помогать в нормализации между Баку и Ереваном

Лавров: Москва поддерживает Баку и Ереван в нормализации отношений

Сергей Лавров и Джейхун Байрамов Сергей Лавров и Джейхун Байрамов Фото: NEWS.ru
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Россия поддерживает Азербайджан и Армению в нормализации отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. По его словам, Москва готова содействовать Баку и Еревану в разблокировании транспортных и экономических коммуникаций. Трансляцию пресс-конференции глав МИД ведет NEWS.ru.

Москва готова содействовать Баку и Еревану в разблокировании транспортных и экономических коммуникаций, а также в решении гуманитарных вопросов, — подчеркнул российский министр.

Байрамов в свою очередь отметил, что мир между Баку и Ереваном уже де-факто существует. Дипломат подчеркнул, что мирные инициативы азербайджанской стороны внесли значительный вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

До этого стало известно, что Азербайджан и Армения делимитировали почти 13 километров госграницы. Как уточнил руководитель азербайджанского МИД, этот процесс продолжается, сторонами созданы специальные комиссии, которые возглавляют вице-премьеры.

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