Азербайджан и Армения делимитировали почти 13 км госграницы Байрамов: Азербайджан и Армения делимитировали почти 13 км госграницы

Азербайджан и Армения делимитировали почти 13 километров государственной границы, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, которые передает ТАСС, этот процесс продолжается, сторонами созданы специальные комиссии, которые возглавляют вице-премьеры.

Процесс делимитации и демаркации продолжается. <...> Уже есть первые позитивные результаты проделанной работы. В последние годы было делимитировано около 13 километров госграницы, — подчеркнул Байрамов.

Он уточнил, что Баку и Ереван в согласованном порядке приняли и утвердили ряд нормативных актов, которые регулируют деятельность комиссий и определяют их дальнейшую работу. Армения и Азербайджан договорились продолжить процесс делимитации с севера на юг, начиная от точки соприкосновения границ с Грузией и до границы с Ираном, резюмировал глава азербайджанского МИД.

Ранее сообщалось, что главы железнодорожных администраций России, Азербайджана и Ирана подписали в Москве трехсторонний протокол по западному маршруту МТК «Север — Юг». Переговоры возглавили руководители профильных ведомств трех стран — Олег Белозеров, Ровшан Рустамов и Джаббарали Закери.