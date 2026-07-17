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17 июля 2026 в 15:23

Володин анонсировал срочное рассмотрение мер по ценам на топливо

Володин: Госдума оперативно рассмотрит меры по топливному рынку 21 июля

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Госдума оперативно рассмотрит предложения правительства РФ по стабилизации топливного рынка, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, которые приводятся на сайте Госдумы, соответствующие поправки будут вынесены на пленарное заседание 21 июля. До этого правительство внесло законопроект, содержащий меры по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы.

Государственная дума незамедлительно рассмотрит предложения правительства РФ, направленные на стабилизацию цен на топливном рынке. Планируем обсудить законопроект и поступившие к нему поправки на ближайшем заседании ГД — во вторник, — отметил Володин.

Поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Как отметил Володин, нижняя палата парламента безотлагательно поддержит все необходимые меры, направленные на решение проблем с обеспечением граждан и предприятий горюче-смазочными материалами.

Ранее сообщалось, что правительство России распространило механизм импортного демпфера на дизельное топливо. В Минэнерго уточнили, что мера позволит создать дополнительные экономические стимулы для поставок импортного дизеля на внутренний рынок в случае необходимости.

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