В России усовершенствуют работу главной почты страны

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08 июля 2026 в 15:38

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Госдума приняла закон о мерах поддержки и модернизации «Почты России»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает комплекс мер по модернизации и поддержке «Почты России», сообщается на сайте нижней палаты парламента. Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, это закон о «спасении „Почты России“».

В первую очередь для «Почты России» вводятся новые источники получения дохода. Например, теперь компания сможет за плату принимать у граждан бумажные заявления на госуслуги, доставлять их в нужные инстанции и приносить готовые ответы обратно — это станет альтернативой электронному оформлению.

Еще одно нововведение касается создания электронной почтовой системы на базе портала «Госуслуги». У пользователей — как у граждан, так и у компаний — появятся свои электронные ящики в личных кабинетах. Прежде всего они будут предназначены для получения юридически важных сообщений от госорганов и Центробанка. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что модернизация «Почты России» позволит создать на базе организации цифровую платформу. С ее помощью юридически значимые письма можно будет отправлять в электронном формате, уточнил он.

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