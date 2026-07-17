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17 июля 2026 в 16:05

Совет Федерации одобрил новые правила для банков и переводов

Банки обязали раскрывать условия переводов через СБП

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Совет Федерации одобрил закон об обязанности кредитных организаций раскрывать информацию об условиях оказания услуг по переводу денежных средств, сообщает ЦБ России на своем сайте. Документ предусматривает, что банки должны публиковать сведения об условиях осуществления переводов через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России, а также об условиях предоставления, использования и приема электронных средств платежа.

Исключение составят электронные средства платежа, применяемые для перевода электронных денежных средств, в том числе электронные кошельки. Информация должна размещаться в местах оказания услуг и на официальных сайтах кредитных организаций. Требования к порядку, форме, способу и срокам раскрытия данных будут определяться стандартами деятельности банков.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что изменения в работе Системы быстрых платежей, согласно которым банки начнут передавать ИНН при переводах, не затронут обычных пользователей. По его словам, нововведения, которые вступили в силу в России с 1 июля, касаются индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

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