Россияне стали чаще выбирать приключенческий отдых Readovka.news: посещаемость сайтов с необычными турами выросла на 30%

В 2026 году посещаемость интернет‑ресурсов с необычными турами выросла на 30%, сообщает Readovka.news со ссылкой на исследование. Каждое седьмое летнее путешествие по стране теперь — в направлении активного отдыха.

Сообщается, что наиболее популярными локациями стали Арктика и Дальний Восток. Туристы хотят увидеть северное сияние, понаблюдать за китами и совершить восхождения на вулканы.

Наиболее заметный рост бронирования отелей этим летом наблюдается в Якутии. Спрос увеличился на 22% по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что у российских и иностранных туристов возрастает интерес к путешествиям по Центральной России, Поволжью, Кавказу, Сибири и Дальнему Востоку. Лидирующими направлениями являются Нижний Новгород, Казань, Тюмень и города Кавминвод.