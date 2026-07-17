Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 15:48

Россияне стали чаще выбирать приключенческий отдых

Readovka.news: посещаемость сайтов с необычными турами выросла на 30%

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В 2026 году посещаемость интернет‑ресурсов с необычными турами выросла на 30%, сообщает Readovka.news со ссылкой на исследование. Каждое седьмое летнее путешествие по стране теперь — в направлении активного отдыха.

Сообщается, что наиболее популярными локациями стали Арктика и Дальний Восток. Туристы хотят увидеть северное сияние, понаблюдать за китами и совершить восхождения на вулканы.

Наиболее заметный рост бронирования отелей этим летом наблюдается в Якутии. Спрос увеличился на 22% по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что у российских и иностранных туристов возрастает интерес к путешествиям по Центральной России, Поволжью, Кавказу, Сибири и Дальнему Востоку. Лидирующими направлениями являются Нижний Новгород, Казань, Тюмень и города Кавминвод.

Общество
путешествия
направления
тренды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На коллегии Минобороны России рассмотрели вопросы модернизации
ВС подал антикоррупционные иски против двух председателей облсудов
Совет Федерации одобрил новые правила для банков и переводов
В Госдуме нашли способ борьбы с социальным неравенством после слов Лепса
В Москве завершили благоустройство Верхнего Люблинского пруда
Умерла вдова Александра Маслякова
В Минобороны обсудили реализацию поставленных Белоусовым задач
«Ну нет совести»: Лавров обрушился на авторитетную газету США
Россияне стали чаще выбирать приключенческий отдых
Лавров раскрыл, к чему приведет перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива
В Москве арестовали экс-советника Буцаева по делу о мошенничестве
В Севастополе пресекли теракт у Памятного знака в честь 300-летия флота РФ
ВСУ разрушили до основания супермаркет в городе — спутнике ЗАЭС
В Петербурге жильцы пожаловались на протечку в крыше дома на Школьной улице
В МИД России рассказали о предложениях Трампа на саммите на Аляске
Назван неожиданный показатель качества шаурмы
Архитектурный критик ответила, сохранит ли Петербург статус наследия ЮНЕСКО
Лавров раскрыл, что сильно обеспокоило Украину
Россиянам напомнили, чем опасны предложения легкого заработка
Заместители глав правительств РФ и Азербайджана проведут встречу в сентябре
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.