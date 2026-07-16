Названы самые востребованные направления путешествий внутри России У россиян растет интерес к путешествиям по Поволжью, Кавказу и Сибири

У российских и иностранных туристов возрастает интерес к путешествиям по Центральной России, Поволжью, Кавказу, Сибири и Дальнему Востоку, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Туризм.РФ. По данным портала, лидирующими направлениями являются Нижний Новгород, Казань, Тюмень и города Кавминвод. На западе безусловным лидером стала Калининградская область, добавили там.

Летом традиционно оживает турпоток в городах Золотого кольца. Среди ключевых тенденций — формирование круглогодичного спроса на природные достопримечательности. Поездки на байкальский лед зимой и летние путешествия к озеру все чаще становятся многодневными, — сказали в пресс-службе портала.

Там добавили, что местный бизнес развивает продукт, и помимо экскурсий предлагает гастрономические и этнографические туры. Такая же тенденция наблюдается на Камчатке, Русском Севере и Дальнем Востоке. По словам представителей портала, регионы ищут уникальную идентичность и позиционируют себя как места для получения яркого опыта и эмоций.

Ранее коммерческий директор «Слетать.ру» (входит в состав Российского союза туриндустрии) Антон Лаврухин рассказал NEWS.ru, что среди недооцененных направлений для отдыха в августе можно отметить Вьетнам: страна обладает большим потенциалом, однако количество туристов из РФ там пока невелико. По его словам, благодаря высочайшему уровню сервиса внимания также заслуживает Южная Корея, хотя отсутствие прямых перелетов сдерживает интерес россиян.