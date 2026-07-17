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17 июля 2026 в 15:41

В Петербурге жильцы пожаловались на протечку в крыше дома на Школьной улице

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Санкт-Петербурге жильцы пожаловались на протекающую крышу дома на Школьной улице, сообщает Neva.today. На заявления местных жителей отреагировали представители региональной прокуратуры.

Сообщается, что при проверке выявили ряд проблем: протечки кровли, разрушение отделочного слоя фасада и коррозию металлических водосточных труб. В адрес управляющей компании «Жилкомсервис №1» прокурор вынес представление — сейчас оно находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что огромная яма образовалась возле многоквартирного дома в Новосибирске из-за обрушения грунта, поврежден магистральный трубопровод — провал увеличивается и угрожает безопасности жителей соседнего здания. Прокуратура региона инициировала проверку.

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В Петербурге жильцы пожаловались на протечку в крыше дома на Школьной улице
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