«Портал в ад» открылся у многоквартирного дома в Новосибирске

«Портал в ад» открылся у многоквартирного дома в Новосибирске Огромная яма образовалась у многоквартирного дома в Новосибирске

Огромная яма образовалась возле многоквартирного дома в Новосибирске из-за обрушения грунта, поврежден магистральный трубопровод, передает Telegram-канал РЕН ТВ. По данным местных СМИ, провал увеличивается и угрожает безопасности жителей соседнего здания.

На опубликованных кадрах видно, что место обвала огорожено сигнальной лентой, на месте происшествия работают коммунальные службы. Прокуратура региона проводит проверку.

Ранее в Балахне Нижегородской области погиб мотоциклист, упавший на дороге с ямой, которую не ремонтировали уже неделю. Мужчина столкнулся с автомобилем под управлением беременной женщины, после чего попал в выбоину и опрокинулся.

До этого сообщалось, что на юге Филиппин в результате оползня погибли семь человек, еще трое числятся пропавшими. Трагедия случилась в районе города Малапатан в провинции Сарангани из-за ливней, вызванных супертайфуном «Бави».

Также в пресс-службе Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра сообщили о землетрясении магнитудой 5,0 в Мексике. Толчки зафиксированы в районе города Тапачула.