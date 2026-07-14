Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 11:36

«Портал в ад» открылся у многоквартирного дома в Новосибирске

Огромная яма образовалась у многоквартирного дома в Новосибирске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Огромная яма образовалась возле многоквартирного дома в Новосибирске из-за обрушения грунта, поврежден магистральный трубопровод, передает Telegram-канал РЕН ТВ. По данным местных СМИ, провал увеличивается и угрожает безопасности жителей соседнего здания.

На опубликованных кадрах видно, что место обвала огорожено сигнальной лентой, на месте происшествия работают коммунальные службы. Прокуратура региона проводит проверку.

Ранее в Балахне Нижегородской области погиб мотоциклист, упавший на дороге с ямой, которую не ремонтировали уже неделю. Мужчина столкнулся с автомобилем под управлением беременной женщины, после чего попал в выбоину и опрокинулся.

До этого сообщалось, что на юге Филиппин в результате оползня погибли семь человек, еще трое числятся пропавшими. Трагедия случилась в районе города Малапатан в провинции Сарангани из-за ливней, вызванных супертайфуном «Бави».

Также в пресс-службе Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра сообщили о землетрясении магнитудой 5,0 в Мексике. Толчки зафиксированы в районе города Тапачула.

Регионы
Новосибирск
дома
ямы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков рассказал об отношении России к санкциям
В Кремле ответили на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
В Кремле раскрыли, из-за чего возникли разногласия России и Азербайджана
Невролог объяснил, как вычислить свой биологический возраст
В Кремле отвергли обвинения ЕС в кибератаках
В Челябинске мужчины атаковали машину скорой помощи
Россиян предупредили о популярной схеме мошенников при сдаче квартиры
Пожар в лесу Фонтенбло тушат 850 пожарных и спецавиация
Магнитные бури сегодня, 14 июля: что будет завтра, стресс, проблемы с ЖКТ
Путин встал на сторону бизнеса в вопросе уплаты НДС
Дружба с Бастой, теракт в Подмосковье, «Майор Гром»: кто такой Киевстонер
Бурные поцелуи жены Макрона и Зеленского сняли на видео
«Надо создавать условия»: Михалков высказался о многодетных семьях в России
Онколог рассказала, в каких случаях рак грозит людям без вредных привычек
Обстановка в Крыму 14 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание
Автоэксперт назвал причины низких продаж кроссовера «Москвич»
Чемпион мира по плаванию признался, почему отказался от тренерства
В США 3 тыс. человек отравились листовым салатом с паразитами
Девушка надругалась над сыном соседки
«Да, я люблю»: Газманов раскрыл обязательные пункты своего райдера
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.