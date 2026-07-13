Яма на дороге привела к смертельной аварии Мотоциклист погиб после падения на выбоине в Балахне

Мотоциклист погиб после падения на дороге в Балахне Нижегородской области, где на участке с ямой уже неделю не проводился ремонт, сообщает Telegram-канал Ni Mash. После столкновения с автомобилем под управлением беременной женщины мужчина попал в выбоину и упал.

Очевидцы утверждают, что мотоциклист находился в состоянии опьянения. Водитель автомобиля не пострадала. После аварии мужчина получил смертельные травмы.

Ранее мужчина на электросамокате погиб после столкновения с бордюром в Сыктывкаре. По данным Госавтоинспекции Коми, 55-летний водитель двигался на красный сигнал светофора и должен был спешиться. Прибывшие на место ДТП медики не смогли его спасти.

Также сообщалось, что мотоцикл вылетел на тротуар после столкновения с легковым автомобилем в Казани. Водитель начал поворот направо, намереваясь заехать на автозаправочную станцию, и не уступил дорогу мотоциклу, который двигался по правой полосе в том же направлении. В результате ДТП мотоциклист погиб, еще три человека были госпитализированы.