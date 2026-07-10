Сход оползня на Филиппинах унес жизни семи человек На юге Филиппин жертвами оползня стали семь человек, трое пропали без вести

На юге Филиппин жертвами схода оползня стали семь человек, еще трое числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал ABS-CBN News. Инцидент произошел в районе города Малапатан в провинции Сарангани.

Причиной оползня стали проливные дожди, вызванные супертайфуном «Бави». Спасатели продолжают поисковые работы на месте происшествия.

Ранее в Башкирии был зафиксирован мощный смерч, который повредил жилые дома и нарушил электроснабжение и газоснабжение. Стихия сорвала кровли с нескольких зданий, оставила без света целую деревню и привела к отключению газа в восьми домовладениях.

До этого в китайском городе Хуанган во время урагана, который обрушился на провинцию Хубэй, мощный смерч поднял мужчину вместе с мебелью из окна квартиры на 12-м этаже. Вылетев из разбитого окна, мужчина упал на зеленые насаждения, расположенные под домом. В результате падения он получил серьезные травмы, однако остался жив.