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10 июля 2026 в 10:14

Сход оползня на Филиппинах унес жизни семи человек

На юге Филиппин жертвами оползня стали семь человек, трое пропали без вести

Скорая помощь Скорая помощь Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На юге Филиппин жертвами схода оползня стали семь человек, еще трое числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал ABS-CBN News. Инцидент произошел в районе города Малапатан в провинции Сарангани.

Причиной оползня стали проливные дожди, вызванные супертайфуном «Бави». Спасатели продолжают поисковые работы на месте происшествия.

Ранее в Башкирии был зафиксирован мощный смерч, который повредил жилые дома и нарушил электроснабжение и газоснабжение. Стихия сорвала кровли с нескольких зданий, оставила без света целую деревню и привела к отключению газа в восьми домовладениях.

До этого в китайском городе Хуанган во время урагана, который обрушился на провинцию Хубэй, мощный смерч поднял мужчину вместе с мебелью из окна квартиры на 12-м этаже. Вылетев из разбитого окна, мужчина упал на зеленые насаждения, расположенные под домом. В результате падения он получил серьезные травмы, однако остался жив.

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