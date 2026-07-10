Мощный смерч настиг Башкортостан

В Учалинском районе Башкортостана мощный смерч повредил жилые дома, нарушил электроснабжение и газоснабжение, передает Telegram-канал SHOT. Стихия сорвала кровли с нескольких зданий, оставила без света целую деревню, а также привела к отключению газа в восьми домовладениях.

На месте работают экстренные службы, жителей призывают воздержаться от поездок и не приближаться к оборванным проводам. Смерч сформировался на фоне мощного циклона, который движется в сторону Центральной России и может принести непогоду в Татарстан, Нижегородскую, Владимирскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую и Московскую области. Метеорологи предупреждают, что во время прохождения грозового фронта возможно появление новых смерчей.

Ранее в китайском городе Хуанган мощный смерч поднял 30-летнего мужчину из окна квартиры на 12-м этаже. Местный житель вместе с мебелью вылетел из разбитого окна во время урагана, обрушившегося на провинцию Хубэй. Мужчина упал на зеленые насаждения под домом, получил серьезные травмы, но остался жив.