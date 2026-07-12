В Московской области заметили смерч Смерч заметили в Дмитровском округе Подмосковья во время непогоды

Смерч заметили в Дмитровском округе Московской области во время непогоды, сообщил РЕН ТВ. На опубликованных кадрах видны грозовые облака и характерные завихрения, напоминающие смерч.

По данным телеканала, атмосферное явление наблюдали в Дмитровском округе во время ухудшения погодных условий. Информация о возможных пострадавших или каких-либо разрушениях не приводится. Других подробностей произошедшего на данный момент не сообщается.

Ранее в Центральной России выпала месячная норма осадков, в Подмосковье — 52% от июльской нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его данным, в столице за минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 8 мм осадков, на Балчуге — 15 мм, в Бутово — 20 мм.

До этого губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что более 14 тыс. жителей региона временно остались без электроснабжения из-за непогоды. Он отметил, что к восстановительным работам привлекли 87 специалистов. По словам губернатора, последствия стихии затронули 10 округов области.