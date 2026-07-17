Лавров раскрыл, что сильно обеспокоило Украину

Киев переживает из-за того, что война в Иране отвлекла все внимание США от поддержки Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Трансляцию пресс-конференции глав МИД ведет NEWS.ru. Он подчеркнул, что Европа очень хочет «перетянуть» Штаты к однозначной позиции в вопросе украинской поддержки.

Что касается влияния на украинский кризис, украинский режим переживает, что вот эта ситуация [вокруг Ирана] отвлекает внимание от поддержки, которую этот режим хочет во всевозрастающих масштабах получать со стороны Запада. Отвлекает это и Соединенные Штаты, которые Европа очень хочет перетянуть на однозначную поддержку киевского режима, — отметил Лавров.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что все больше европейских государств открыто признают, что не могут сохранять курс Брюсселя на бесконечную поддержку Украины. По ее мнению, «палочная» дисциплина в Евросоюзе дает сбой.

До этого Лавров заявил, что Москва ожидает от Анкары публичной оценки регулярных атак Украины на инфраструктуру газопровода «Голубой поток». Глава дипведомства подчеркнул, что террористические действия Украины затрагивают не только Азовское, но и Черное море.