Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 15:27

Лавров раскрыл, что сильно обеспокоило Украину

Лавров: Киев переживает из-за отвлечения внимания США на войну с Ираном

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Киев переживает из-за того, что война в Иране отвлекла все внимание США от поддержки Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Трансляцию пресс-конференции глав МИД ведет NEWS.ru. Он подчеркнул, что Европа очень хочет «перетянуть» Штаты к однозначной позиции в вопросе украинской поддержки.

Что касается влияния на украинский кризис, украинский режим переживает, что вот эта ситуация [вокруг Ирана] отвлекает внимание от поддержки, которую этот режим хочет во всевозрастающих масштабах получать со стороны Запада. Отвлекает это и Соединенные Штаты, которые Европа очень хочет перетянуть на однозначную поддержку киевского режима, — отметил Лавров.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что все больше европейских государств открыто признают, что не могут сохранять курс Брюсселя на бесконечную поддержку Украины. По ее мнению, «палочная» дисциплина в Евросоюзе дает сбой.

До этого Лавров заявил, что Москва ожидает от Анкары публичной оценки регулярных атак Украины на инфраструктуру газопровода «Голубой поток». Глава дипведомства подчеркнул, что террористические действия Украины затрагивают не только Азовское, но и Черное море.

Власть
МИД РФ
Сергей Лавров
Иран
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На коллегии МО России рассмотрели вопросы модернизации вооруженных сил
ВС подал антикоррупционные иски против двух председателей облсудов
Совет Федерации одобрил новые правила для банков и переводов
В Госдуме нашли способ борьбы с социальным неравенством после слов Лепса
В Москве завершили благоустройство Верхнего Люблинского пруда
Умерла вдова Александра Маслякова
В Минобороны обсудили реализацию поставленных Белоусовым задач
«Ну нет совести»: Лавров обрушился на авторитетную газету США
Россияне стали чаще выбирать приключенческий отдых
Лавров раскрыл, к чему приведет перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива
В Москве арестовали экс-советника Буцаева по делу о мошенничестве
В Севастополе пресекли теракт у Памятного знака в честь 300-летия флота РФ
ВСУ разрушили до основания супермаркет в городе — спутнике ЗАЭС
В Петербурге жильцы пожаловались на протечку в крыше дома на Школьной улице
В МИД России рассказали о предложениях Трампа на саммите на Аляске
Назван неожиданный показатель качества шаурмы
Архитектурный критик ответила, сохранит ли Петербург статус наследия ЮНЕСКО
Лавров раскрыл, что сильно обеспокоило Украину
Россиянам напомнили, чем опасны предложения легкого заработка
Заместители глав правительств РФ и Азербайджана проведут встречу в сентябре
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.