Стало известно о последнем публичном появлении вдовы Маслякова Вдова Маслякова в последний раз появилась на публике в инвалидной коляске

Одно из последних публичных появлений вдовы Александра Маслякова Светланы состоялось на открытии памятника телеведущему на Новодевичьем кладбище. Отмечается, что тогда она передвигалась на инвалидной коляске с помощью помощников.

Ранее в пятницу, 17 июля, стало известно, что умерла режиссер программы КВН и вдова телеведущего Александра Маслякова Светлана. Ей было 78 лет. Уточняется, что на данный момент причина ее смерти неизвестна. Светлана Маслякова много лет работала режиссером КВН и более 50 лет была супругой телеведущего Александра Маслякова, который умер в 2024 году.

Между тем адвокат Александр Бенхин рассказал NEWS.ru, что приоритетным наследником имущества умершей режиссера программы КВН станет ее сын — ведущий Александр. По словам Бенхина, процесс раздела собственности будет отличаться от обычных семейных споров из-за масштабов состояния, которое было нажито за годы работы. Кроме того, адвокат пояснил, что есть внучка, в случае с которой также могли предусмотреть права в завещании.