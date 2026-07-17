В Москве арестовали экс-советника бывшего замглавы Минприроды

Мещанский суд Москвы арестовал Павла Бесшапова, бывшего советника экс-замглавы Минприроды России Дениса Буцаева, по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил ТАСС участник процесса. До этого, в середине мая, Бесшапова объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Бесшапова отправили в СИЗО на два месяца, — уточнил собеседник агентства.

Обоим фигурантам дела предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По делу также проходят неустановленные лица. Во время рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения адвокат Буцаева заявил, что экс-чиновник временно покинул Россию и не скрывается от правоохранительных органов. Из материалов суда стало известно, что в конце апреля Буцаев выехал из России через Белоруссию авиарейсом в Тбилиси.

Буцаев объявлен в федеральный розыск и находится за пределами России. Ему и его бывшему советнику Павлу Бесшапову грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о задержании в Москве бывшего замдиректора концерна «Калашников» Сергея Панкина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По сведениям канала, Панкина подозревают в хищении около 100 млн рублей при закупках военной формы и обмундирования.