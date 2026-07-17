Умерла «голубиная леди» из фильма «Один дома 2»

В возрасте 81 года скончалась известная ирландская актриса Бренда Фрикер, сообщает The Irish Times. Мировую популярность и любовь зрителей ей принесла культовая роль женщины с голубями в рождественской комедии «Один дома 2».

В 1990 году Фрикер стала первой ирландкой, получившей премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме Джима Шеридана «Моя левая нога». К тому времени она обрела известность благодаря роли Меган Роуч в медицинском сериале от BBC «Катастрофа».

Впоследствии она стала хорошо известна международной аудитории благодаря ролям в таких фильмах, как «Поле», «Один дома 2», «Время убивать» и «Вероника Герин». Фрикер также выступала в Королевском национальном театре в Лондоне и в Королевском театре. Актриса была замужем за Барри Дэвисом с 1979 по 1988 год, но пара не оставила после себя детей.

Ранее из жизни ушла британо-американская актриса Антуанетта Бауэр, известная по роли в культовом сериале «Звездный путь». Она скончалась в возрасте 93 лет. Информацию о смерти знаменитости подтвердила ее подруга Карлотта Глакин. По ее словам, Бауэр умерла еще 30 апреля в доме престарелых в Лос-Анджелесе, однако известно об этом стало только сейчас.