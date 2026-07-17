Москвичам пообещали наступление 30-градусной жары

В предстоящие воскресенье и понедельник, 19 и 20 июля, воздух в Москве прогреется до +30 градусов, а осадков ждать не стоит, заявил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. В беседе с РИА Новости он отметил, что жителей столицы ждут два по-настоящему летних дня с устойчиво высокими температурами и чистым небом.

В воскресенье и понедельник, [19 и 20 июля], температура воздуха в Москве достигнет +30 градусов. Осадков в эти дни не ожидается. В субботу, [18 июля], температура в столице России будет от +25 до +27 градусов. Оба выходных пройдут с ясной погодой и без осадков. Однако дожди вернутся в Москву уже во вторник, — сказал Голубев.

Ранее метеорологи «Яндекс.Погоды» сообщили, что жителей Центральной России и Северо-Запада в ближайшие недели ожидает преимущественно дождливая и крайне неустойчивая погода. Согласно их данным, в Москве прогнозируются ливни при температуре до +26 градусов, а в Санкт-Петербурге столбик термометра зафиксируется в районе 18–22 градусов тепла.