Ядовитый паук укусил девушку в автобусе до Казани

Пассажирка междугороднего автобуса подверглась нападению ядовитого паука во время поездки в Казань, сообщил Telegram-канал Mash Iptash. Сначала девушка почувствовала странное шевеление в рукаве своей одежды. Затем ее руку пронзила резкая боль, после чего из куртки наружу выпал крупный желтый паук.

Спустя восемь часов после инцидента пострадавшей не стало легче, а место укуса сильно разбухло и воспалилось. Обратившись за помощью в местную больницу, девушка столкнулась с непониманием со стороны дежурного токсиколога, который лишь посмеялся над ее опасениями.

Врач заявил, что в Татарстане якобы полностью отсутствуют ядовитые виды паукообразных. Пострадавшая уверена, что это был именно желтый сак, чьи укусы хоть и не смертельны, но вызывают болезненные ощущения.

Ранее в Сургуте спасатели помогли женщине поймать крупного паука-птицееда, который забрался к ней в квартиру. Выяснилось, что экзотический питомец сбежал из недостаточно плотно закрытого террариума соседки. После осмотра специалисты подтвердили, что восьминогий гость не представляет угрозы для окружающих.