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17 июля 2026 в 17:27

В Совфеде указали ЕС, против кого на самом деле стоит вводить санкции

Сенатор Джабаров предложил ЕС ввести санкции против Украины за удары по России

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил Евросоюзу ввести санкции против Украины за удары по мирным гражданам России. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что Европу ждут серьезные последствия в случае дальнейшего спонсирования украинского конфликта.

Почему бы Евросоюзу не ввести санкции против Украины за удары, допустим, по колледжу в Старобельске, где учились студенты? Из-за их атак на автобусы и поезда также погибали мирные люди, и, видимо, это считается нормальным. А то, что ВС РФ бьет по Киеву, причем по оборонным объектам, в понимании Запада это очень тяжелые удары. От отчаяния они не знают уже, что изобрести, придумывают всякие санкции. Плевать мы хотели на них, поскольку нам надо доводить до конца СВО. Это во благо той же Европы, которая просто доиграется до тяжелейшего европейского конфликта, если будет продолжать снабжать Киев летальным оружием, — высказался Джабаров.

Ранее Евросоюз впервые применил санкции против России, сославшись на «удары по Киеву». В список попали пять граждан РФ и промышленная группа «АБС Электро».

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