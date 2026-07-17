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17 июля 2026 в 18:06

Разработчик российских электромобилей назвал дату выдачи первых машин

Компания «Кама» начала передачу первых электромобилей «Атом» покупателям

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
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Разработчик российского электромобиля «Атом» — компания АО «Кама» — вручил первые серийные машины покупателям, которые оформили бронирование на этапе предзаказа, сообщила пресс-служба организации. Производство ведется на мощностях завода «Москвич», доля локализации на старте, по данным компании, составляет 65–70%.

Компания АО «Кама», разработчик российского электромобиля «Атом», передала первые автомобили клиентам, оформившим бронирование на этапе ранних предзаказов, — говорится в сообщении.

Выдача первой партии продлится с 16 июля по 15 октября. «Атом» предлагается в пяти цветах кузова: «Атом» в сине-зеленом цвете, черный «Нейтрон», белый «Фотон», серый «Пиксель» и фиолетовый «Герц», а также в двух вариантах интерьера — светлом и темном.

Ранее директор бизнес-направления «Электромобильность» АО «ТВЭЛ» Александр Бухвалов рассказал, что Росатом планирует обеспечить всех автопроизводителей качественными и доступными тяговыми батареями. По его словам, госкорпорация взяла курс на глубокую локализацию и полное импортозамещение всей компонентной базы для электротранспорта.

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