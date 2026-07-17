Оптимизация расходов помогла Минобороны закупить больше БПЛА, ПВО и ПРО Замминистра Горнин: оптимизация средств помогла обеспечить армию БПЛА, ПВО и ПРО

Оптимизация расходов помогла Министерству обороны России обеспечить армию большим количеством БПЛА, средств ПВО и ПРО, заявил в ходе заседания коллегии Минобороны РФ первый заместитель министра обороны Российской Федерации Леонид Горнин. По его словам, таких результатов удалось добиться тремя комплексными подходами к процессу и пересмотру заданий гособоронзаказа (ГОЗ) по предложениям Генерального штаба, сообщила NEWS.ru пресс-служба ведомства.

За прошедшие шесть месяцев текущего года в результате трех комплексных подходов к оптимизации расходов и пересмотра заданий ГОЗ по предложениям Генерального штаба удалось мобилизовать необходимые финансовые ресурсы за счет внутренних источников перераспределения, которые направлены на финансирование в текущем году приоритетных задач и прежде всего дополнительных закупок наиболее востребованных в настоящее время образцов ВВСТ, показавших высокую эффективность, — это БПЛА, ПВО и ПРО, ударные средства поражения, — заявил Горнин.

Ранее в Минобороны рассказали об увеличении поставок дронов на фронт в первое полугодие 2026 года в два раза по сравнению с 2025 годом. В армии также создали единую систему подготовки специалистов по беспилотникам.

Кроме того, в зоне СВО начали на 30% больше использовать багги и мотоциклы. Замминистра обороны Александр Санчик заявил, что это позволило значительно повысить мобильность и боевой потенциал солдат.